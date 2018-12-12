صندوق التضامن يوجه مشاريعه إلى درنة

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قام رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد ابريدان رفقة مدراء الإدارات و المكاتب بزيارة إلى فرع الهيئة في مدينة درنة

تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها حيث كان في استقبالهم عميد البلدية و مدير الفرع و العاملين به ووفد من المشائخ و الأعيان و نخبة من المثقفين و الشخصيات الأمنية.

وقام الوفد بجولة تفقدية داخل مجمع الرعاية الإجتماعية للإطلاع على آخر الأوضاع ومعاينة المشاكل والعراقيل ومحاولة تذليل كافة الصعاب وتوفير الإمكانات.

ووضع رئيس اللجنة صحبة مرافقيه حجر الأساس لتدشين عدد من المشروعات الخدمية التي تم التعاقد عليها داخل مدينة درنة ومن ضمنها مشروع إنشاء مبنى لمقر فرع الهيئة ومشروع إنشاء سوق إستثماري و صيانة مجمع الرعاية الاجتماعية.

واختتمت الزيارة باجتماع تقابلي بين مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي و رؤساء الأقسام بفرع درنة .. ورشح عن الاجتماع مجموعة من التوصيات و القرارات التي تصب في صالح الصندوق و المستفيدين من الخدمات التضامنية.

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