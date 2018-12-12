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بضائع فاسدة يضبطها الحرس البلدي في أوباري

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت دورية للحرس البلدي في مدينة أوباري بالتعاون مع الغرفة الأمنية ومركز شرطة حي المشروع كمية من المواد المنتهية الصلاحية تشمل مواد غذائية وأدوية ومواد تجميل إضافة إلى لحوم فاسدة، أثناء حملة تفتيشية حول المحال التجارية في نطاق حي المشروع.

تستمر الحملة طيلة الفترة المقبلة لتشمل كل أحياء المدينة وتتجاوزها إلى بلدتي الديسة والحطية الواقعتين في محيط بلدية أوباري وتأتي الحملة في إطار الحفاظ على صحة المستهلك من خلال ضبط المواد الفاسدة وإتلافها بعيداً عن المنطقة.

وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والذين ليس لهم شهادات صحية، خاصة الأجانب، حسب ما أقاد الضابط في جهاز الحرس البلدي مركز أوباري، عمر عبدالنور.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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