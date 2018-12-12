السراج يطالب المجتمع الدولي بالدعم اللوجستي للمفوضية العليا للإنتخابات

طالب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية العليا للإنتخابات ، مؤكداً بالوقت ذاته أن خيار الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الحاسم للصراع على السلطة وإنهاء إشكالية الشرعيات وحالة الإنقسام.

وأضاف السراج خلال لقائه وفداً من الأمناء المساعدين لأمين عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن التوجه الذي تضمنته مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة تم الإتفاق حوله في لقاءات دولية عديدة.

وأعاد السراج تأييده خطوات المبعوث سلامة لعقد ملتقى وطني جامع، وتليه الإنتخابات لإختيار رئيس وجسم تشريعي جديد بعد إتمام الإستحقاقات الدستورية اللازمة لذلك.

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