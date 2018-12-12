الخليج العربي للنفط تحتفل بذكرى تأسيسها

بنغازي-العنوان

أحيت شركة الخليج العربي للنفط الذكرى الـ47 لتأسيسها بعد تأميم شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية يوم 7 ديسمبر عام 1971.

وألقى محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بالشركة خلال احتفال بالمناسبة كلمةً تحدث من خلالها على مسيرة الشركة وتطور أعمالها وخروجها من رحم المعاناة بعد أن تحدت الشركة منذ سنواتها الأولى وحتى الآن كل الظروف الصعبة وكل الآراء المشككة في قدرة الليبيين على إدارة وتسيير أعمال هذه الشركة.

وأثنى ين شتوان على كفاءة وجدارة العنصر الوطني والعمل في الظروف صعبة بفضل إداراتها السابقة المتعاقبة وبفضل مستخدميها الذين امتازوا بالحس الوطني والانتماء لشركتهم.

وشركة الخليج العربي للنفط هي شركة تشغيل مساهمة مملوكة بالكامل للدولة الليبية، ومقرها الرئيس في بنغازي.

ومجال عملها استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والقيام بعمليات المعالجة والتكرير والنقل والتخزين.

وهنأ بن شتوان جميع المستخدمين بالشركة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

وأكد أن لجنة الإدارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين بجميع مواقع الشركة مع العمل على رفع القدرات الإنتاجية لهذه القلعة النفطية العظيمة.

وتم في ختام الحفل جرى تقديم الدروع التكريمية لإدارات الشركة وحقولها ومواقعها، كما قامت بلدية مرادة بتقديم درع تكريمي وشهادات تقدير للجنة الإدارة بالشركة لدعمها لبلدية مرادة.

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