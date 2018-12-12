الحكومة المؤقتة توعز بتنفيذ مشاريع بمبنى الإذاعة والتلفزيون ببنغازي

قرر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن للمباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إنشاء واستكمال الأعمال الخارجية بمقر الإذاعة والتلفزيون في بنغازي.

وبحسب صفحة الحكومة المؤقتة على موقع التواصل “فيسبوك” فإن تكلفة المشروع تقدر بمليون ومائتين وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة دنانير و (525) درهماً.

كما قرر المجلس منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن المباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع استكمال مبنى الديكور بمقر الإذاعة والتلفزيون ببنغازي ، وبكلفة تقدر بـ ) تسعة و خمسون الف و سبعة و خمسون دينار و (250) درهماً.

وقرر المجلس منح الإذن للجهاز بالمباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محودة لتنفيذ مشروع استكمال مبنى الأستوديو بمقر الإذاعة والتلفزيون ببنغازي، وبكفلة تقدر بـ مائتان و خمسون الف و مائتان و اثنان و تسعون دينار و (175) درهماً.

إضافة لذلك وقرر المجلس منح الإذن للجهاز بالمباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محودة لتنفيذ مشروع استكمال مبنى الأخبار بمقر الإذاعة والتلفزيون ببنغازي، وبكفلة تقدر مائتان و ثمانية و عشرون الف و سبعمائة و ستة و اربعون دينار و (700) درهماً .

وقرر المجلس منح الإذن للجهاز بالمباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محودة لتنفيذ مشروع استكمال المبنى التاريخي بمقر الاذاعة و التلفزيون ببنغازي وبكفلة تقدر مائتان و اربعة و تسعون الف و اربعمائة و اثنان و اربعون دينار و (575) درهماً .

إلى ذلك قرر المجلس وقرر المجلس منح الإذن للجهاز بالمباشرة بإجراءات التعاقد بطرح مناقصة محودة لتنفيذ مشروع المبنى الاداري بمقر الاذاعة و التلفزيون ببنغازي وبكلفة تقدر مليون و ثمانية و اربعون الف و ستمائة و ثلاثون دينار و (800) درهماً.

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