عبدالجليل يُطالب بوقف “طقوس مُشينة” في المُناقشات 

طالب وزير التعليم لحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، أمس الثلاثاء، رؤساء الجامعات بضرورة إيقاف الطقوس الاحتفالية المواكبة للمناقشات العلمية لبحوث التخرج للطلاب، وردع القائمين عليها.

ودعا الوزير في بيان نُشر على موقع الوزارة الرسمي في صفحة “فيسبوك” رؤساء الجامعات إلى ضرورة توضيح أثر هذه المظاهر على سمعة الجامعات الليبية للطلاب، وما يمثله من إساءة بمحفل علمي ينبغي أن يسير وفق الأعراف العلمية والإدارية وبشكل حضاري.

وأكد عبد الجليل على رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يقوم بهذه الحفلات، والمظاهر الدخيلة على الجامعات.

يذكر أن بعض الخريجين يقومون بالتقاذف مع زملائهم بالمأكولات والتراشق بالمشروبات والزيوت والقيام بأعمال عنف غير مبررة، الأمر الذي يعتبر مشيناً حسب وصف الوزير.

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