السراج: ثمة أطراف تنصلت من اتفاق دولي سابق لإنهاء صراع السلطة

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن أطرافا ليبية تنصلت من اتفاق سابق بإنهاء الصراع على السلطة، وإشكالية الشرعيات والانقسام في البلاد.

وأكد السراج، أثناء لقائه وفد الأمم المتحدة الذي يزور ليبيا حاليًّا، أن خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أعلنه منذ أكثر من عام، هو توجُّه تضمنته مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة واتُّفق عليه في لقاءات دولية عديدة.

وعبّر السراج عن تأييده لخطوات سلامة التي تشمل عقد ملتقى وطني جامع يليه انتخابات متزامنة لاختيار رئيس وجسم تشريعي جديد بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة لذلك.

وطالب السراج المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات، وإرسال مشرفين ومراقبين دوليين لضمان إجراء الانتخابات في جوٍّ من النزاهة والشفافية وفق معايير دولية رفيعة.

من جهة أخرى، أضاف السراج أن ليبيا بحاجة إلى خبرة مؤسسات الأمم المتحدة وتجارب الدول الأخرى في دمج التشكيلات المسلحة، وتأهيل العناصر العسكرية، والمساهمة في تأسيس برامج تنموية للشباب.

يذكر أن فرنسا جمعت، في مايو الماضي، الأطراف الليبية في باريس لحل الأزمة الليبية، وخرج الاجتماع بمبادرة تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي.

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