الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس يعلن وفاة العميد صلاح السموعي في إيطاليا

ليبيا – كشف الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي عن وفاة مدير أم طرابلس السابق العميد صلاح السموعي في إيطاليا متأثراً باصابته المدة الماضية باطلاق نار في محاولة سرقة سيارته .

المزوغي ترحم في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إطلعت عليها المرصد على السموعي ، داعياً الله عز وجل بأن يتقبله بواسع رحمته.

يشار إلى ان السموعي قد تعرض لاطلاق نار أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس في محاولة لسرقة سيارته يوم 25 نوفمبر الماضي ، ونقل بعدها إلى إيطاليا لتلقى العلاج .

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هذا وأعلنت قوة الردع الخاصة تمكنها مساء يوم 29 نوفمبر من التوصل إلى الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير أمن طرابلس السابق عميد صلاح الدين السموعي.

وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، قالت الردع فى بيان لها أن عملية القبض على الجناة تمت بعد تحري ومعاينة ميدانية بمسرح الجريمة إلى أن تم إستدارجهم وإلقاء القبض عليهم .

وكشفت القوة عن أسماء الجناة وهم أيمن سعيد أبوالعيد زيدان وأيمن عمر المهدي أبوخريص وبالإستدلال المبدئي أعترف المذكوران بإرتكابهم الجريمة ، وفقاً لنص البيان .

وأشارت القوة إلى أن دوافع الجريمة مبدئياً هي جنائية مؤكدة تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة مع إستمرار الإستدلال معهم والإحالة .

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