غسان سلامة: الملتقى الوطني رهان لقدرة الليبيين على التوافق

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن الملتقى الوطني الجامع سيعقد لاعتماد المقررات، وليس لإلقاء اللوم أو للعودة إلى الاتهامات المتبادلة، حسب تعبيره.

وأشار سلامة في مقابلة صحفية، أن الليبيين في شرق وغرب وجنوب البلاد يؤيدون انعقاد الملتقى، وأنهم سيكونون مشاركين فيه وستكون مناسبة لهم لكي يعلنوا رسميا دخولهم في العملية السياسية، على حد قوله.

وأوضح سلامة، أن فكرة الملتقى الوطني جاءت منذ انطلاق خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 20 سبتمبر 2017، نافيا أن يكون قد جاء كردة فعل على مجلس النواب أو على مجلس الأعلى للدولة أو على السراج، مؤكدا تأخر حصولها لبعض الوقت بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد.

واعتبر سلامة، أن الملتقى الوطني رهان له، لكسبه ضد من يعتقد في مجلس الأمن وخارجه أن الليبيين عاجزين عن التفاهم على نوع ميثاق وطني وثوابت وطنية، مشيرا إلى وجود رقعة مشتركة بين الليبيين بعد كثير من الاقتتال والاختلاف يمكن أن يبنوها معا.

