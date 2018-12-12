دورة تدريبية لموظفي صندوق الضمان الإجتماعي في سوف الجين

أقيمت بفرع صندوق الضمان الإجتماعي فرع سوف الجين الثلاثاء دورة في مجال التسجيل والإشتراكات والتفتيش والتقاعد العسكري بإشراف وحدة التدريب في الصندوق.

و ينظم الدورة التي عُقدت بمقر فرع الصندوق ببني وليد المركز الليبي للإستشارات و التنمية البشرية ضمن البرنامج التدريبي للموظفين الجدد قبل إلتحاقهم بشكل رسمي في عملهم بالصندوق.

وقال رئيس قسم الإعلام في الصندوق محمد انبيه لقناة ليبيا أن عدد المشتركين في الدورة 15 موظفاً بالفرع، مشيراً إلى أنها خاصة بموظفي عقود التدريب للبرنامج العملي النصف سنوي.

ولفت انبيه الى أنه في نهاية الدورة تعقد امتحانات للمشاركين، ومن ينجح منهم يتم تعيينه للعمل في الصندوق، حيث تم في الدورة السابقة تعيين 25 موظفاً.