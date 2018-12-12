وفد الأمم المتحدة من طرابلس: هدفنا تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا

قال أعضاء الوفد الأممي الذي يزور ليبيا حاليًّا، إن زيارتهم تأتي لمناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفقا لتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرس”.

وأكد وفد الأمم المتحدة ضرورة التنسيق مع حكومة الوفاق، وتلبية متطلباتها، وأنهم يعملون لتوسيع نطاق عمل مؤسسات الأمم المتحدة لتشمل جل المناطق الليبية، خاصة المنطقة الجنوبية، بحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

وقال أعضاء الوفد، إن وكالات الأمم المتحدة المختلفة تنسق فيما بينها لربط المتطلبات الإنسانية العاجلة بمجال التنمية والمشاريع قصيرة وطويلة المدى.

وتحدثت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر” عن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي انطلقت بالشراكة مع حكومة الوفاق، وركزت على إعطاء المنطقة الجنوبية الاهتمام الأكبر.

وضم الوفد الأممي الذي وصل، الثلاثاء إلى طرابلس، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية “مراد وهبة”، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر”، ومديرة مكتب منع الأزمات “أساكو أوكاني”، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا “ماريا دوفالي ربيرو”، وعدد آخر من مسؤولي البرامج بالأمم المتحدة.

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