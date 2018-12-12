هل تستضيف بروكسل الخميس اللقاء بين حفتر والسراج؟

من المرجح أن تستضيف مدينة بروكسل يوم غد الخميس، على هامش أعمال القمة الأوروبية، لقاءً يجمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بالمشير خليفة حفتر، بناء على مبادرة من رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي.

جدير بالذكر أن حفتر أدى زيارة غير معلنة لروما الأسبوع المنصرم، حيث استقبله كونتي في مقر الحكومة، قصر (كيجي)، يوم الخميس الماضي. وقد أفاد بيان مقتضب صدر عن رئاسة الوزراء الإيطالية في أعقاب اللقاء بأن المحادثات جاءت “متابعة لمؤتمر باليرمو ” الذي انعقد في الشهر الماضي، ضمن إطار “دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، لإحلال الاستقرار في ليبيا”.

كما شهد مؤتمر باليرمو لقاءً بين حفتر والسراج وشاركا في قمة مصغرة على هامش المؤتمر، بحضور كونتي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الروسي ووزير الخارجية الفرنسي إلى جانب قادة بدول الجوار الليبي، من بينهم الرئيسان المصري والتونسي.

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