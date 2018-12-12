السراج ينعي العميد السموعي ويصرح: الوطن خسر مثالاً في تحمل المسؤولية والإلتزام

ليبيا – أفاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى تلقيهم نبأ وفاة “شهيد الواجب” العميد صلاح السموعي مدير مديرية أمن طرابلس السابق بمزيد من الحزن والأسى.

السراج أوضح في نص البيان الصادر عنه اليوم الأربعاء و الذي تلقت المرصد نسخة منه أن العميد السموعي وافاه الأجل صباح اليوم إثر تلقيه العلاج خارج الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم اسرته جميل الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.

وأكد السراج على أن الوطن خسر بغياب العميد السموعي مثالاً في تحمل المسؤولية والإلتزام بقضايا الوطن ولم يقصر في خدمة المواطنين.

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