المشري: صرف مبلغ 500 دولار لكل مواطن ؟

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري انه سيبدأ صرف مبلغ 500 دولار لكل الليبيين.

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق بالعاصمة طرابلس إن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع الحالي.

وأضاف المشري بفضل التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وأيضا عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، استطعنا الوصول إلى معالجات للتشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي.

وأوضح المشري أن إجراءات تدقيق الرقم الوطني في محطاتها الأخيرة ، وسيشرع في صرف الـ500 دولار لكل الليبيين مبينا أن إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

ووصل المشري”، رفقة عدد من أعضاء مجلس الدولة إلى تركيا في زيارة رسمية حيث كان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس التركي “عبدالله أشلر”، والسفير الليبي لدى تركيا “عبدالرزاق مختار”.

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