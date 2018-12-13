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المشري: صرف مبلغ 500 دولار لكل مواطن

تم النشر منذُ 7 أيام
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري انه سيبدأ صرف مبلغ 500 دولار لكل الليبيين.

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق بالعاصمة طرابلس إن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع الحالي.

وأضاف المشري بفضل التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وأيضا عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، استطعنا الوصول إلى معالجات للتشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي.

وأوضح المشري أن إجراءات تدقيق الرقم الوطني في محطاتها الأخيرة ، وسيشرع في صرف الـ500 دولار لكل الليبيين مبينا أن إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

ووصل المشري”، رفقة عدد من أعضاء مجلس الدولة إلى تركيا في زيارة رسمية حيث كان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس التركي “عبدالله أشلر”، والسفير الليبي لدى تركيا “عبدالرزاق مختار”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • المشري: صرف مبلغ 500 دولار لكل مواطن ؟
    (( لا نريد ان تنمنون علينا بمبلغ 500 دولار بالذل وهي من اموالنا ؟ولكننا في حاجة لحفظ كرامتنا ))

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  • شر البلية مايضحك….!!
    ( عادة حليمة لعادتها القديمة….!!)
    لو رجعنا لوعود السيد ( المشرى ) بشأن (500 منحوس $ ) خلال هذه
    السنة لوجدنا عشرات الوعود رغم
    تناقض تصريحات ( الكبير ) معه ، كل
    ذلك فى محاولات ل إستعباط المواطن بمعنى محاولات متكررة الهدف منها ( كسب ود المواطن )
    على أن السيد المشرى وحزب الإخوان فى جانب المواطن، لهذه
    الدرجه ( استغفال المواطن والظحك
    عليه يعتقد أن المواطن (طماع ) لهذه الدرجه ( ويمن عليه ) ألم يدرك
    المشرى والكبير بأن هذه الأموال حق وملك الليبين ، أنها قمة السذاجة والعبط صحيح إللى قال :-
    إللى يستحوا ويتحشموا ماتوا
    ثق تمام يامشرى بأن كل محاولاتك
    عبارة عن الحرث فى البحر وإن المواطن له حق مكتسب فى ثرواته
    فلا تمنوا عليه لا انت ولا الكبير وأنت
    تعلم جيدا بأن حزبكم الفاشل لن
    تقوم له قائمة مهما تحايلتم عليه
    ( العبوا قدام حوشكم ).

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