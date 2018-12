«النادي الليبي» يُنظم رحلة عائلة إلى بني وليد لمد جسور التواصل

المتوسط:

قام النادي الليبي للرحلات السياحية، بتنظيم رحلة عائلية إلى مدينة بني وليد تحت شعار «مد جسور التواصل والمحبة بين الليبيين».

وكان في استقبال الفوج العائلي لدى وصوله من طرابلس، عميد المجلس البلدي وعدد من الأعضاء وجمع من منتسبي منظمات المجتمع المدني بالمدينة، إذ يتخلل البرنامج العام للرحلة التي تستمر ثلاثة أيام زيارة إلى بعض المواقع الأثرية التي تتمتع بها مدينة بني وليد ومجمع الصناعات الصوفية.

وتهدف الرحلة إلى توطيد المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، والتعريف بالمواقع السياحية والمشاريع الإنتاجية والصناعية في البلاد.

