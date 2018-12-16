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بيان من القوات المسلحة الليبية إلى الشعب

تم النشر منذُ 3 أيام
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أصدرت القيادة العامة للقوات للقوات المسلحة فى ليبيا بيانا جديدا.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري في البيان الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه إن “القيادة تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني”.

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة…

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Sunday, December 16, 2018

وأضاف المسماري:”من خلال هذه المتابعة تؤكد للشعب الليبي العظيم إن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأى مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم”.

وتابع المسماري أن “ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماما لتعليمات السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية”.

وأشار بيان المسماري إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية “أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق وبالفعل تم القبض على كل من ظهر فيها”.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن القوات المسلحة “تؤكد أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيا وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • والله البيان عجبنا لكن انتو ليش ما توقفوا مع المسلمين وتقوموا بحماية المراكز الاسلامية والمساجد من المتطفلين ومن المفسدين وخاصة موءخرا وجدوا مجموعات مجهولة ترمي الفضلات امام المساجد الطاهرة وأحيانا بعض النساء المتبرجات يقومون بركن سيارتهم امام المساجد عنوة ،وبعض السذج والتافهين لا يحترمون حرمة المسجد ويلبسون ملابس غريبة وقصات شعر شاذة ومليءة بالكريمات وهذا دليل على النجاسة وعدم الطهارة اثناء الصلاة ، وإحضار بنات صغار السن بين صفوف الرجال اثناء الصلاة والأجانب وهذا يضر أئمة المساجد والمصلين ، وكذلك القدوم للمساجد بالسيارات وخاصة للساكنين بالقرب من المسجد حيث يفضّل الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام مما فيه اكبر من حسنات ، فلماذا المجالس البلدية لا تحرك ساكنا اتجاه هذا الامر ، حتى الاهتمام ب المساجد والصلاة فيها وقراءة القراءن يجعل البركة والامان تحل على البلاد والعباد وتصفى النفوس ويعود الانسان لخالقه عسى الله ان يكفر ذنوبه . فيا ريت أخذ الموضوع بجدية وعين الاعتبار للجميع.

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    • السيد النخل الباسقات
      ~~~~~~~~~~~~~~~~\
      الباين عليك قبل ماتنزل من
      النخله الباسقة ، إللى فى جرة ( الاقبي ) شربتها
      يا راجل إتقي الله وبطل
      كلام الدراويش إللى مالوش لزمه ودورلك صنعه
      وإلا شد الجامع وهنى روحك…[email protected]

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