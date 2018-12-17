مصلحتي الجمارك والضرائب تكشفان عن إيرادات العام الحالي

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الإثنين مع نائبي مديري مصلحتي الجمارك والضرائب المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المصلحتين.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لإدارة الإعلام والتواصل بمجلس وزراء الوفاق الكشف عن إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الحالي والتي وصلت لأكثر من 451 مليون دينار حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة تقدر 57% من المستهدف، فيما بلغت قيمة إيرادات الضرائب 1.1 مليار دينار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة تقدر 91% من المستهدف للسنة الحالية.

وأكد معيتيق على أن الهدف من الاجتماع ليس للتعرف على حجم الإيرادات وإنما للحث على بذل المزيد من الجهد والعمل على الرفع من كفاءة العاملين بهدف زيادة نسبة الأداء بالمصلحتين.

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