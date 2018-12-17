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آمر منطقة الكفرة العسكرية يقرر معاملة الأجانب كإرهابيين حال القبض عليهم

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن آمر منطقة الكفرة العسكرية عميد بالقاسم الأبعج اليوم الاثنين، عن قرارات صارمة  بشأن سفر الأجانب إلى وخارج الحدود الجنوبية .

وأوضح الأبعج ، ” أن سيارات الشاحنة التي تحمل مركبات صغيرة قد انتهت مدة خروجها للسفر والسيارات التي لديها تصاريح مغادرة الحدود خلال 24 ساعة، وفي حالة ضبط أي سيارة داخل الحدود ستتخذ ضدها الإجراءات المتبعة” .

وأكمل ، ” أن الأجانب الموجودين بالمنطقة في حالة القبض عليهم سيعاملون معاملة الإرهابيين ودواعشن وأي موقع به الأجانب سيكون عرضة للمداهمة، ويعاقب مالكه بمساعدة الإرهابيين وإيواء دواعش”.

وأضاف الأبعج ،” أن الأجانب الذين يتعمدون السفر إلى مدن الشمال سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة أسرى حرب ويودعون في السجون، وعلى الجميع التقيد بالتعليمات الصادرة وقد اعذر من أنذر” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الموضوع عالحال هذا ,, البلاد معادش فيها أمان , أني مواطن ليبي واعتبر القرار هذا غير صحيح ومايخدمش المصلحة العامة , ليببا شعب مسلم ومتعاون ويرفض تواجد المجرمين وفي منهم للأسف ليبيين ويظلموا في المهاجرين الحقيقين سواء كانوا عرب أو أجانب , لو قررتوا البحث عن مصادر المخدرات والكحول الي يستوردوا فيها بالملايين والي قابعين في الفنادق والأستراحات والمزارع والفيلل أفضل من تضييق الخناق على العاملين الفقراء وطالبي الرزق الحلال في البلاد .

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