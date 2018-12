آمر منطقة الكفرة العسكرية يقرر معاملة الأجانب كإرهابيين حال القبض عليهم

المتوسط:

أعلن آمر منطقة الكفرة العسكرية عميد بالقاسم الأبعج اليوم الاثنين، عن قرارات صارمة بشأن سفر الأجانب إلى وخارج الحدود الجنوبية .

وأوضح الأبعج ، ” أن سيارات الشاحنة التي تحمل مركبات صغيرة قد انتهت مدة خروجها للسفر والسيارات التي لديها تصاريح مغادرة الحدود خلال 24 ساعة، وفي حالة ضبط أي سيارة داخل الحدود ستتخذ ضدها الإجراءات المتبعة” .

وأكمل ، ” أن الأجانب الموجودين بالمنطقة في حالة القبض عليهم سيعاملون معاملة الإرهابيين ودواعشن وأي موقع به الأجانب سيكون عرضة للمداهمة، ويعاقب مالكه بمساعدة الإرهابيين وإيواء دواعش”.

وأضاف الأبعج ،” أن الأجانب الذين يتعمدون السفر إلى مدن الشمال سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة أسرى حرب ويودعون في السجون، وعلى الجميع التقيد بالتعليمات الصادرة وقد اعذر من أنذر” .

