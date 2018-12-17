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صنع الله يعلن عن خطوة تصعيدية ضد حرس حقل الشرارة النفطي

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية  للنفط  فى طرابلس حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي وفق بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء اليوم الإثنين .

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم انتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 الجاري.

وفى خطوة تصعيدية لا تنذر بحل قريب للأزمة حتى فى حال وافق المغلقون على إعادة فتح حقل الشرارة ، أكدت المؤسسة بأنها لن تستأنف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة فيه .

وقال مصطفى صنع الله  رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في ذات البيان :

” لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة هي الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها والذين يزعمون توفيرهم الأمن في الحقل في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف.”

وأضاف صنع الله مؤكداً على ذات الخطوة التصعيدية قائلاً : “ من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كُنا فيه قبل إغلاق الحقل”.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت يا صنع الله ، مش عارف لي من تصدر فيه النفط ، يا سبحان الله الى الان موضوع تصدير النفط في ليبيا غامض ، بارك الله في نظام القذافي عالاقل قالها بلسانها ان 90 ٪‏ للشعب الليبي و10٪‏ للاجانب ، وكانت الخدمات في المكاتب سواء القنصليات او المكاتب الداخلية او المطارات في صالح المواطن الليبي في أحسن وأجود مستوى بغض النظر عن مكانته الاجتماعية سواء فقير او غني والمواطن الليبي باحترامه ، لكن توا بعد ما جيتوا للمناصب كل واحد يخدم على جيبه ويخدم في مصالحه الشخصية سواء شراء عقارات فالخارج وسيارات فارهة لمجلس النواب ومرتبات حتى رواد الفضاء فوكالة ناسا الي يسوقوا في المكوكات ما يتقاضوهمش ، وعلى شني غبر مقعمزين عالكراسي وجغ مغ رغوة ماتكملش حتى برامج التلفزيون ظلام دامس لا مسلسلات ولا برامج أطفال ولا برامج ثقافية ولا برامج اجتماعية, غير وين أديروا فيه النفط …!!!! ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون في مصيبة البلاد .

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  • كلكم سراق ومتمسكين بالمناصب لاسباب نفعية لا اهمية عندكم للوطن ولا المواطن بيادق بيد اطراف خارجية دمرتم البلد وبددتم ثرواته المليارت نهبت ولا شى على ارض الواقع سرقة وفساد على كل الاصعدة.

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  • الجنوب مهمش وهو خارج سلطة الدولة بالكامل وايرادات النفط الله اعلم الي اين تذهب بنية تحتية منتهية وفقر ومرض وانتشار للمخدرات والفساد وغلاء اسعار وانهيار بعد انهيار ….عالج سبب مشكلة اغلاق المواني بدلا من استعراض عضلات انت لاتملكها حتي ……المفروض مؤسستك المشبوهة يتم اغلاقها بالكامل الي ان تتضح الرؤية لكل الليبين

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