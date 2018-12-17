المتوسط:
أكد حسن طاطاناكي رئيس التجمع الليبي الديمقراطي ، ” أن المواطن الليبي ليس له دخل في الصراع الدائر في ليبيا”.
وأضاف طاطاناكي، خلال لقائه مع قناة العربية ، ” أن الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة تاورغاء فكيف تحل الأزمة الليبية ؟!”.
وأوضح طاطاناكي ، ” أن ليبيا مليئة بالوطنين والشرفاء ومن يظهرون في المؤتمرات واللقاءات لا يعبرون عن ليبيا كلها”.
وأبدى طاطاناكي تعجبه من رفض البعض إجراء الانتخابات الليبية متسائلا ، ” هل من الصعب أن ينتخب الشعب الليبي من يمثله ؟!” .
وأكمل طاطاناكي ، ” لا أفهم ما المقصود بالمؤتمر الوطني الجامع ؟! ، فالحل طرحه مؤتمر باريس بأن تجرى الانتخابات فما فائدة مؤتمر أخر والحل مطروح “.
وأوضح طاطاناكي ، ” أن الشعب هو من يقوي الحكومة المركزية الموحدة المنتخبة، فالشعب عندما يختار من يمثله سيحميه ويمنع التدخلات التي زادت بسبب غياب الحاكم” .
The post بالفيديو …طاطاناكي : الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة تاورغاء فكيف ستنجح في حل الأزمة الليبية ؟! appeared first on صحيفة المتوسط.
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