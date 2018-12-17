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بالفيديو …طاطاناكي : الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة تاورغاء فكيف ستنجح في حل الأزمة الليبية ؟!

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد حسن طاطاناكي رئيس التجمع الليبي الديمقراطي ، ” أن المواطن الليبي ليس له دخل في الصراع الدائر في ليبيا”.

وأضاف طاطاناكي، خلال لقائه مع قناة العربية ، ” أن  الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة تاورغاء فكيف تحل الأزمة الليبية ؟!”.

وأوضح طاطاناكي ، ” أن ليبيا مليئة بالوطنين والشرفاء ومن يظهرون في المؤتمرات واللقاءات لا يعبرون عن ليبيا كلها”.

وأبدى طاطاناكي تعجبه من رفض البعض إجراء الانتخابات الليبية متسائلا ، ”  هل من الصعب أن ينتخب الشعب الليبي من يمثله ؟!” .

وأكمل طاطاناكي ، ” لا أفهم ما المقصود بالمؤتمر الوطني الجامع ؟! ، فالحل طرحه مؤتمر باريس بأن تجرى الانتخابات فما فائدة مؤتمر أخر والحل مطروح “.

وأوضح طاطاناكي ، ” أن الشعب هو من يقوي الحكومة المركزية الموحدة المنتخبة، فالشعب عندما يختار من يمثله سيحميه ويمنع التدخلات التي زادت بسبب غياب الحاكم” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سامحوا اول مرة يتكلم في لقاء وياسبحان الله كل واحد يدور علي الحاجة اللي ناقصاته بره اله في خدمتك وفي فلوسك اللي بعت بيها شركتك للقطريين

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