وزير مالية الوفاق يقدم إستقالته للسراج ويكشف عن الأسباب

ليبيا – وجه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج عبد الرحمن بومطاري كتاب إستقالته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء شاكراً إياه على الثقة التي منحها له لتولي مهام وزير المالية في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية من تاريخ ليبيا وما تتطلبه من إصلاحات اقتصادية شاملة لرفع المعاناة على المواطن.

بومطاري أشار في نص الكتاب الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه مقتنع ضرورة اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بهدف السير قدماً لفرض تلك الإصلاحات، منوهاً لوجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه والمتمثلة في تغييب وزارة المالية بكثير من الأحيان وخاصة عند إتخاذ قرارات تؤثر مباشرة بالسياسة المالية.

ولفت إلى أنه من ضمن هذه العراقيل أيضاً غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة وعمل المستشار الاقتصادي للدولة”مصرف ليبيا المركزي”ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية في الوقت الذي من المفترض أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة.

كما أكد على أن عدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة هي إحدى العراقيل التي تحول بين دعم الإصلاح الإقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه.

وتابع قائلاً :”لكل ما سبق من أسباب تخرج عن إرادة وزارة المالية، أتقد لكم بإستقالتي مكتوبة من مهام وزير المالية المفوض كما أود تذكيركم ونفسي بأروع ما قرأت من الحكم و المواعظ والتي جاء فيها “وجدنا بطانة السلطان ثلاث طبقات: طبقة موافقة للخير وهي بركة عليها و على السلكان و على الرعية و طبقة غايتها المحاماة على ما في أيديها فتلك لا محمودة و لا مذمومة بل هي إلى الذم أقرب وطبقة موافقة للشرؤ وهي مشؤومةى مذمومة عليه”.

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