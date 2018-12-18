وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق يقدم استقالته احتجاجا على عدة أمور

طرابلس-العنوان

قدّم وزير المالية المفوض، في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، استقالة مكتوبة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأرجع بومطاري، تقديم الاستقالة، إلى تغييب الوزارة في كثير من الأحيان وخاصة عند اتخاذ القرارات تؤثر مباشرة بالسياسة المالية، إضافة إلى غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، متهما مصرف ليبيا المركزي طرابلس بالعمل ضد الوزارة بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية.

كما أرجع بومطاري، تقديم الاستقالة إلى عدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة.

وأشار بومطاري في الاستقالة، إلى وجود ما أسماه “بطانة السلطان”، المتكونة من ثلاث طبقات، طبقة موافقة للخير وهي بركة عليها وعلى السلطان وعلى الرعية، وطبقة غايتها المحاماة على ما في أيديها، وهي لا محمودة ولا مذمومة بل هي إلى الذم أقرب، وطبقة موافقة للشر وهي مشؤومة مذمومة عليه، على حد قوله.

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