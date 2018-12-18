تكليف “احميد محمد” وزيرا لصحة الوفاق

كلف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الثلاثاء؛ احميد محمد بن عمر وزيرا للصحة خلفا لعمر بشير الطاهر.
هذا وكان المجلس الرئاسي قد كلف عمر بشير الطاهر وزيرا مفوضا لصحة الوفاق في منتصف شهر مايو من عام 2016.
كلف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الثلاثاء؛ احميد محمد بن عمر وزيرا للصحة خلفا لعمر بشير الطاهر.
هذا وكان المجلس الرئاسي قد كلف عمر بشير الطاهر وزيرا مفوضا لصحة الوفاق في منتصف شهر مايو من عام 2016.
باهي وين الديمقراطية في هالخطوات , تعينوا وتعزلوا ,, والشعب والبلديات وين رايهم ..؟؟ وين أختيارهم ..؟ ربما هالشخص هذا المكلف غير مؤهل لأدارة المنصب ..!!
بأختصار وبالغقل ,,, لازم يكون في مؤهلات وخبرة كافية للأشخاص المكلفين لإدارة الأزمات ويكون هناك فريق عمل يستطيع حل المشكل , دون تقاعس , ويكون عمل متتالي وناجح حتى لاتحدث ثغرات وضياع الوقت وإهداره , قد تسبب في إستنزاف المال المخصص لحل المشكل لمصالح شخصية وتتفاقم المشكلة وتصبح كالسرطان يصعب علاجه في المراحل المتأخرة. عافانا الله وإياكم.
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