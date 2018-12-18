اخبار ليبيا الان

تكليف “احميد محمد” وزيرا لصحة الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

كلف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الثلاثاء؛ احميد محمد بن عمر وزيرا للصحة خلفا لعمر بشير الطاهر.

هذا وكان المجلس الرئاسي قد كلف عمر بشير الطاهر وزيرا مفوضا لصحة الوفاق في منتصف شهر مايو من عام 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • باهي وين الديمقراطية في هالخطوات , تعينوا وتعزلوا ,, والشعب والبلديات وين رايهم ..؟؟ وين أختيارهم ..؟ ربما هالشخص هذا المكلف غير مؤهل لأدارة المنصب ..!!
    بأختصار وبالغقل ,,, لازم يكون في مؤهلات وخبرة كافية للأشخاص المكلفين لإدارة الأزمات ويكون هناك فريق عمل يستطيع حل المشكل , دون تقاعس , ويكون عمل متتالي وناجح حتى لاتحدث ثغرات وضياع الوقت وإهداره , قد تسبب في إستنزاف المال المخصص لحل المشكل لمصالح شخصية وتتفاقم المشكلة وتصبح كالسرطان يصعب علاجه في المراحل المتأخرة. عافانا الله وإياكم.

    رد