تكليف “احميد محمد” وزيرا لصحة الوفاق

كلف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الثلاثاء؛ احميد محمد بن عمر وزيرا للصحة خلفا لعمر بشير الطاهر.

هذا وكان المجلس الرئاسي قد كلف عمر بشير الطاهر وزيرا مفوضا لصحة الوفاق في منتصف شهر مايو من عام 2016.

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