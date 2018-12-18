” السراج” يكلف ” بن عمر” وزيرا للصحة

المتوسط:
كلف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج احميد بن عمر وزيرا للصحة.
المتوسط:
كلف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج احميد بن عمر وزيرا للصحة.
باهي وين الديمقراطية في هالخطوات , تعينوا وتعزلوا ,, والشعب والبلديات وين رايهم ..؟؟ وين أختيارهم ..؟ ربما هالشخص هذا المكلف غير مؤهل لأدارة المنصب ..!! وإلي قبله ناهبله شوية ..!!
بأختصار وبالعقل ,,, لازم يكون في مؤهلات وخبرة كافية للأشخاص المكلفين لإدارة الأزمات ويكون هناك فريق عمل يستطيع حل المشكل , دون تقاعس , ويكون عمل متتالي وناجح حتى لاتحدث ثغرات وضياع الوقت وإهداره , قد تسبب في إستنزاف المال المخصص لحل المشكل لمصالح شخصية وتتفاقم المشكلة وتصبح كالسرطان يصعب علاجه في المراحل المتأخرة. عافانا الله وإياكم.
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