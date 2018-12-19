القذافي منع دخول إسرائيل لإفريقيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن نظام الزعيم الراحل معمر القذافي كان السد المنيع لمنع دخول “إسرائيل” إلى إفريقيا.

وقال السعيدي تعليقا على زيارة الرئيس التشادي ادريس ديبي إلى فلسطين ولقاءه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن نظام القذافي الذي سقط عام 2011 كان السد المنيع لمنع دخول إسرائيل إلى إفريقيا إلا أن الأمر تغير اليوم بشكل كلي.

وأوضح السعيدي أن زيارة ديبي إلى القدس المحتلة تعد دعما للكيان الصهيوني لدخول ليبيا ودعم المعارضة التشادية في شريط اوزو وخلق دولة أخرى داخل ليبيا بدعم ورعية قطرية.

ودعا السعيدي الليبيين والمسؤولين إلى الانتباه للجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد اللذان يشهدان ظاهرة بيع الأراضي.

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