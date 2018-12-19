أزمة حقيقية تواجه الحرس البلدي طرابلس

كشف مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس العقيد عبد العزيز محمد سالم، أن 17 مركزا يغطيها الفرع في طرابلس، من القربولي شرقا حتى جنزور غربا وسبيعة وسيدي السائح.

وأوضح سالم خلال مشاركته في برنامج LIVE على 218NEWS أن عدد السيارات التي يملكها الحرس البلدي في طرابلس 8 سيارات فقط على مستوى 13 بلدية، مضيفا أن إحصائية شهر نوفمبر تفوق الربع مليون دينار، مخالفات قام بضبطها الحرس البلدي.

وأشار مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أن الإمكانيات لدى الجهاز، وما جعل العمل يسير بشكل كبير هو وطنية الشباب في الحرس، لحرصهم على صحة المواطن.

وأضاف سالم أن الحرس البلدي يفتقر لكل المقومات، تصل حتى الزي الرسمي لمنتسبي الحرس، مضيفا أنهم ناشدوا وزارة الحكم المحلي وأوصلوا مطالبهم للمجلس الرئاسي ولكن لم يتلقوا أي رد حتى اللحظة.

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