صوان يبعث برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر

ليبيا – بعث رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين “محمد صوان” اليوم الاربعاء ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” بمناسبة اليوم الوطني للدولة .

صوان عبّر في برقيته التى إطلعت عليها المرصد عن خالص تهانيه وطيب تبريكاته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وأشاد رئيس حزب العدالة والبناء بما وصفه بالتقدم والازدهار والنماء الذي تشهده قطر في ظل ما وصفه بـ” الحصار الجائر ” الذي تتعرض له .

وختم صوان رسالته إلى ” صاحب السمو ” تميم بن حمد متمنياً حفظ وسلامة إستقلال قطر وسيادة شعبها ورفع الحصار الذي وصفه بـ ” الظالم ” عنها ، فى إشارة منه لمقاطعتها من قبل جيرانها الثلاثة ومصر بسبب ممارساتها الداعمة للإرهاب .

المرصد – متابعات

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