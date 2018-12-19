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صوان يبعث برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بعث رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين “محمد صوان” اليوم الاربعاء ببرقية تهنئة  إلى أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” بمناسبة اليوم الوطني للدولة  .

صوان عبّر في برقيته التى إطلعت عليها المرصد عن خالص تهانيه وطيب تبريكاته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وأشاد رئيس حزب العدالة والبناء بما وصفه بالتقدم والازدهار والنماء الذي تشهده قطر في ظل ما وصفه بـ” الحصار الجائر ” الذي تتعرض له .

وختم صوان رسالته إلى ” صاحب السمو ” تميم بن حمد متمنياً حفظ وسلامة إستقلال قطر وسيادة شعبها ورفع الحصار الذي وصفه بـ ” الظالم ”  عنها ، فى إشارة منه لمقاطعتها من قبل جيرانها الثلاثة ومصر بسبب ممارساتها الداعمة للإرهاب .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الطيور على أشكالها تقع…..!!
    ربما السيد ( صوان ) يجيد المديح والاطراء فى شخص( تميم ولد موزه)
    وخاصة بحظور ( موزة بنت البانانى )
    لذا سوف أوافيكم بمجروده متوقع ان يبعثها السيد (صوان ) للأمير تميم ولد بنانه وفيها الإطراء والغزل ( على كعابه) فى تعليق ساخر خلال
    يوم أو يومان.

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