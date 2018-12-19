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وسط ترحيب “السراج” … الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ليزيد بفارق 5 قروش في السوق الموازية مساء الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية إلى 4.70 دينار اليوم، مقابل 4.65 دينار في ختام الثلاثاء .

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 5.75 دينار مساء اليوم، في حين استقر اليورو عند 5.25 دينار بفارق 10 قروش عن ختام أمس.

وتعاني ليبيا من انهيار قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بسبب تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته حكومة الوفاق الوطني.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هل الدولار وصل 4.50 بسبب سياسات حكومة الوفاق !!!
    والله لا أدافع عن حكومة الوفاق ولكن اين كنت نايم يا مبون عدما كان الدولار بعشرة جنيهات لم يكون السبب الريسي هو طباعة العملة في المنطقة الشرقية ياحمار .
    عنما يتم رفع الدعم عن كل شىء عنها يابغل تختفي هذه المسلسلات الخزينة وتلغى الاعتمادات ويذهب هؤلاء الكلاب يسمون أنفسهم بتجار الأزمات أمثال حسني القحبوش وامثاله وتكون حركة السوق حرة لا احد يسعي الى شراء دولار واحد او تخزينه .
    عندها امسح به طاقتك الدولار

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