وسط ترحيب “السراج” … الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار الليبي

ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ليزيد بفارق 5 قروش في السوق الموازية مساء الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية إلى 4.70 دينار اليوم، مقابل 4.65 دينار في ختام الثلاثاء .

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 5.75 دينار مساء اليوم، في حين استقر اليورو عند 5.25 دينار بفارق 10 قروش عن ختام أمس.

وتعاني ليبيا من انهيار قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بسبب تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته حكومة الوفاق الوطني.

