الوفاق” : اشتباكات منطقة السدادة تعد استفزاز وتجاوز

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ” أنه يدين وبأشد العبارات التصعيد العسكري بمنطقة السدادة”.

وأضاف المجلس، ” ان التصعيد يعدتجاوزاً وإستفزازاً غير مبرر وقد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف” .

وأكمل المجلس : ” إن اشتباكات السدادة تعد انتهاكاً صارخاً للتفاهمات التي اقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، والتي اتفق خلالها على وقف الاقتتال في كافة انحاء البلاد والابتعاد عن أي تصعيد “.

وكانت قوات الجيش قد تحركت نحو منطقة السدادة وشنه لعملية ضد قوات جضران وبقايا سرايا الدفاع التي كانت تتجمع فى المنطقة لمهاجمة الموانئ النفطية مجدداً قبل أن ينسحب إلى سابق قواعده فى الجفرة وشرقي سرت .

