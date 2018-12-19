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الأول منذ إطلاق سراحه… سيف الإسلام القذافي يستعد للخروج والحديث عبر وسائل الإعلام قريبا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

صرح الإعلامي والمتحدث باسم عائلة العقيد معمر القذافي، باسم الصول اليوم الخميس، بأن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، سوف يخرج عبر وسائل الإعلام قريبا من أجل الحديث عن رؤيته ومشروعه الواضح.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الصول لوكالة “سبوتنيك” إن”سيف الإسلام سيخرج عبر وسائل الإعلام قريبا ليتحدث للشعب الليبي عن رؤيته ومشروعه الواضح والملموس لكافة الليبيين وحقن دماء الناس”، مشيرا أن “سيف الإسلام سيتحدث أيضا حول معاناة الشعب وفضح مشروع الأخوان المسلمين أمام العالم، بالإضافة إلى حل المشكل الليبي، وتوحيد صفوف الشعب الواحد، ولملمة ما تبقى من الوطن”.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام إلى العلن منذ أن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان الليبية في يونيو/حزيران 2017، وأعتقل سيف الإسلام منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ومقلته عام 2011.

يشار أن منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي محمد القلوشي صرح في وقت سابق لوكالة سبوتنيك بأن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا مضيفا أن سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • سيف ولا رمح
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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