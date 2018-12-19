الأول منذ إطلاق سراحه… سيف الإسلام القذافي يستعد للخروج والحديث عبر وسائل الإعلام قريبا

صرح الإعلامي والمتحدث باسم عائلة العقيد معمر القذافي، باسم الصول اليوم الخميس، بأن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، سوف يخرج عبر وسائل الإعلام قريبا من أجل الحديث عن رؤيته ومشروعه الواضح.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الصول لوكالة “سبوتنيك” إن”سيف الإسلام سيخرج عبر وسائل الإعلام قريبا ليتحدث للشعب الليبي عن رؤيته ومشروعه الواضح والملموس لكافة الليبيين وحقن دماء الناس”، مشيرا أن “سيف الإسلام سيتحدث أيضا حول معاناة الشعب وفضح مشروع الأخوان المسلمين أمام العالم، بالإضافة إلى حل المشكل الليبي، وتوحيد صفوف الشعب الواحد، ولملمة ما تبقى من الوطن”.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام إلى العلن منذ أن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان الليبية في يونيو/حزيران 2017، وأعتقل سيف الإسلام منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ومقلته عام 2011.

يشار أن منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي محمد القلوشي صرح في وقت سابق لوكالة سبوتنيك بأن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا مضيفا أن سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة.