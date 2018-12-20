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بعد سفينة الأسلحة التركية مصلحة الجمارك تدق ناقوس الخطر : هناك حرب معلنة على ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دانت مصلحة الجمارك في بيان لها اليوم الخميس الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ليبيا بتدفق كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة عبر مختلف المنافذ براَ وبحراً وجواً.

المصلحة أعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه تدفق كميات كبيرة من المخدرات إلى ليبيا مؤشر خطير سيكون له نتائج عكسية لا يحمد عقباها تسعى لتدمير عقول الشباب الليبيين وإنهيار للإقتصاد الوطني وعمليات غسيل الأموال إلى جانب دعم الإرهاب.

وأضاف البيان أن هذه الهجمة التي تتمثل في الضبطيات التي تم ضبطها من قبل رجال حرس الجمارك المتمثلة في أكثر من 52 الف كيلو من مادة الحشيش ومليون قرص ترامادول بالإضافة إلى حاويتان متنوعة الأصناف من أسلحة نارية وبنادق قادمة من تركيا.

وأشادت المصلحة بجهود أعضاء حرس الجمارك الذين يقارعون أعتى العصابات المنظمة التي تتاجر بعقول الشباب على الرغم من قلة الإمكانيات والدعم الكامل للمصلحة لمجابهة الخطر الذي يحدق بليبيا.

وقالت المصلحة في بيانها :” لولا الواعز الوطني الذي بدوره جعل أبناء مصلحة الجمارك يقفون سداً منيعاً أمام دخولها لحدثت الكارثة”.

ونوّهت المصلحة في بيانها إلى أنها تدق ناقوس الخطر، مؤكدةً أن هناك حرب معلنة على ليبيا ولا يمكن مواجهة هذا الخطر الكبير مستقبلاً إلا بالدعم الكامل للمصلحة.

المصلحة تعهدت أن تبذل قصار جهدها للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الهجة الشرسة.

 

بيان مصلحة الجمارك

 

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

مسدس مضبوط يظهر عند البحث بأنه من إنتاج شركة ” زوراكي ” التركية

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذه الاسلحة للمشير بلا اي شي
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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