نائب: تركيا تحضر لعملية إرهابية كبيرة في ليبيا

قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الليبية أحبطت تهريب شحنتي أسلحة تركيتين خلال أقل من 5 أشهر، موضحا لـ”سبوتنيك” أن تركيا سبق وأرسلت قبل خمسة أشهر شحنة أسلحة كبيرة إلى مدينة مصراتة الليبية، غير أن السلطات اليونانية ألقت القبض على الباخرة بعد تفتيشها، والعثور على أسلحة ومواد متفجرة على متنها، غير أن النظام التركي لم ييأس بحسب بعيرة وكرر المحاولة، وأرسل مؤخرا، باخرة جديدة محملة بما يزيد عن 3 آلاف مسدس، و900 بندقية آلية متطورة، وملايين الطلقات.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد طالبت بشكل عاجل من لجنة العقوبات في مجلس الأمن، بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.

وشدد عضو مجلس النواب الليبي، على أن تركيا تصر على دعم الإرهابيين في ليبيا، وإصرارها على دخول هذا الكم الهائل من الأسلحة خلال أشهر قليلة يؤكد أنها تحضر لعملية إرهابية كبيرة على الأراضي الليبية قريبا.

وكشف النائب الليبي على أن شحنة الأسلحة التركية الأخيرة، دخلت ميناء الخمس، شرق طرابلس، بوصفها مواد غذائية ومواد بناء، وبعد أن غادرت الباخرة القادمة من الأراضي التركية الميناء، اكتشف رجال القوات المسلحة الأسلحة والمواد المتفجرة، و أحبطوا تهريبها إلى داخل البلاد.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، اليوم، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا “بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.