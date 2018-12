المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني د. الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي.

وبحث الاجتماع الوضع الحالي لشبكة الكهرباء والأعمال التشغيلية اليومية، والإجراءات المتخذة لتغطية العجز في الإمدادات، وما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة.

وناقش الاجتماع كيفية معالجة ضعف التيار الكهربائي ورفع الجهد في المنطقة الجنوبية، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة.

The post بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي… “السراج” يجتمع مع رئيس الشركة العامة للكهرباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية