الغرياني: الدول التى بها مبعوث أممي دول محتلة.. وعلى الليبيين توحيد كلمتهم وإستراجاع ثورتهم

ليبيا – إعتبر مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني بان قرار الرئاسي باعطاء المنطقة الجنوبية مليار دينار للتنمية هو قرار لتضييع الاموال ، مبيناً بأن إعطاء الاموال بدون خطة مدروسة هو تضييع للمال وأن مشاريع التنمية لا تتم إلا بوجود الامن غير الموجود في الجنوب .

الغرياني قال خلال استضافته الاسبوعية على قناة التناصح وتابعته المرصد بأن دول الجوار تستفيد من الازمة الليبية الراهنة وتهريب الوقود الذي يدفع المواطن الليبي فارق الدعم ، مبيناً بأن تلك الدول تطلق شعارات كاذبة وبيانات يتباكون فيها على أهل ليبيا وتوحيد صفوفهم وهو كله كذب لأنهم منتفعون بهذه الفوضى حسب قوله.

مطالباً الليبيين بالاهتمام بأنفسهم وعدم إنتظار الدول العربية والاجنبية التى من مصلحتها إطالة الازمة حسب قوله ، معتبراً بأن هذه الدول لا تساعد الليبيين بل تسعى إلى زيادة معاناتهم.

وفي سياق منفصل حمل مسؤولية عدم ظهور نتائج التحقيق في عمليات الاغتيالات في بنغازي إلى إلى مسؤولي الجهاز القضائي في عهد حكومة علي زيدان ووزير العدل حينها صلاح المرغني ، معتبراً بأن كل الاغتيالات تم نسبها ضد مجهول أو “تلبيسها” للإرهابيين وتنظيمات معينة من أجل أن يمهدوا لمشاريع مثل الكرامة حسب زعمه.

وإدعى الغرياني بأن كل عمليات الاغتيال التى حدثت في بنغازي كانت للتمهيد لعملية الكرامة التى إنطلقت في المدينة لمحاربة الارهاب ، معتتبراً بأن تلك الاغتيالات تم إستغلالها لتصوير ما وصفها بـ”التوجهات الاسلامية” بأنها إرهابية .

وإنتقد مفتي المؤتمر دور المجتمع الدولي والامم المتحدة في ليبيا قائلاً :” كل ما تعانيه ليبيا جراء المجتمع الدولي والامم المتحدة التى تتحكم بها مجموعة دول كبرة وهي من ترسم سياساتها ، الدول التي نصب عليها مسؤول من الامم المتحدة في الواقع هي دول محتله لا تملك حريتها ولا قراراها وهذه الحقيقة التي يجب ان ينتبه لها الناس” .

وطالب الغرياني في ختام تصريحاته من الليبيين بتوحيد كلمتهم والاعتماد على أنفسهم وإستراداد “ثورتهم” وكرامتهم التي سرقت منذ توقيع إتفاق الصخيرات ولم يبقى منها شيء حسب تعبيره.

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