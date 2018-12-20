بعد انتشار الجريمة  .. بوشناف يعلن حالة الطوارئ في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف حالة الطوارئ القصوى في مدينة بنغازي.

وذكر المستشار بوشناف أنه تم تشكيل غرفة عمليات خاضعة للوزير مباشرةً تعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق خطة أمنية جديدة، برئاسة مدير أمن الجبل الأخضر عقيد خالد البسطة، وبالتنسيق مع مدير الأمن في بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، وعضوية عقيد حسن الشلماني، ومقدم جمال العمامي، ومقدم أشرف الفايدي، ومقدم جعفر العَبيدي.

يشار إلى أن الخطة تشمل إعداد مائة وخمسين عربة مجهزة من كافة مديريات “بنغازي، والبيضاء، والمرج، وطبرق، وأجدابيا، وغيرها، والأمن المركزي، والإدارة العامة للتفتيش “انضباط الشرطة”، والبحث الجنائي.

وكشف وزير الداخلية أن الخطة ستستمر لمدة ثلاث أشهر متتالية مع تطويق المداخل الرئيسة للمدينة، وانتشار ليلي داخل المدينة، مع التنسيق مع جهاز الإسعاف في حال الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثين عربة تابعة لوحدات الأمن الداخلي، ومكتب المعلومات التابع للوزير.

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