المتوسط:

أفاد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار، إبراهيم بوشناف، بإعلانه حالة الطوارئ في مدينة بنغازي.

وقال بوشناف، إنه تمَّ تشكيل غرفة عمليات خاضعة للوزير مباشرةً تعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية.

وأوضح بوشناف أنه سيتم إطلاق خطة أمنية جديدة، برئاسة مدير أمن الجبل الأخضر عقيد خالد البسطة، وبالتنسيق مع مدير الأمن في بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، وعضوية عقيد حسن الشلماني، ومقدم جمال العمامي، ومقدم أشرف الفايدي، ومقدم جعفر العَبيدي.

The post إعلان حالة الطوارئ في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية