إيطاليا تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إنه سيتم إعادة فتح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي .

ووفقا لمعلومات تلقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس، فقد تم التوصل إلى القرار بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى إيطاليا، في الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وكان قد تم إغلاق القنصلية كإجراء احتياطي عام 2013 بعد مهاجمة القنصل الإيطالي غويدو دي سانكتيس.

وفي سبتمبر الماضي، زار وزير الخارجية انزو موافيرو ميلانيزي بنغازي، حيث التقى اقائد الجيش خليفة حفتر.

وفي نوفمبر، شارك قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في اجتماع على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

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