غموض يحيط بمهاجر يعتقد أنه ليبي توفى جرّاء الصقيع في جزيرة كريت

يحيط الغموض بحقيقة هويّة شخص يُعتقد أنه ليبي الجنسية، وجد متوفيًا في السابع من ديسمبر الجاري، بجانب سور مبنى المحكمة بجزيرة كريت نتيجة الصقيع، وفق مصادر الأمن اليونانية، دون العثور على ما يثبت جنسيته، ما أوقع السلطات المحلية في الجزيرة اليونانية في حيرة وهي تتعامل مع واقعة وفاته.

وقال شاهد ليبي يقيم في الجزيرة منذ سنوات لـ«بوابة الوسط» إنه على معرفة بالشخص المتوفي، الذي تعوّد أن يشاهده سكان المنطقة مقيمًا في الشارع بجوار مبنى المحكمة، وهو يتحدث اللهجة الليبية، وأكد مرارًا لمعارفه في الجزيرة، أنه ليبي قدم من إحدى مدن الشرق الليبي، واختار الهجرة بسبب مشاكل تعرّض لها ولم يفصح عن تفاصيلها، وعمل بإحدى شركات شحن البضائع اليونانية، قبل أن يقرر الإقامة في الشارع العام، رافضًا عروض المساعدة التي قُدّمت إليه من عدّة مؤسسات اجتماعيّة، وفق إفادة الشاهد.

وأضاف أن الشرطة اليونانيّة لم تعثر على أية أوراق ثبوتية بحوزة المتوفي، لكنها حين راجعت بصماته وجدت أنه كان يحمل عدّة أسماء بعضها يونانية والأخرى عربية، بينها اسم سالم السلامي، ووالدته آمنة، ما أوقعها في حيرة واضطرها إلى الإذن بدفنه في إحدى مقابر الجزيرة، بعد أن جرى الاحتفاظ بجثته في ثلاجة للموتى بأحد مستشفيات الجزيرة، لإثنى عشر يومًا.

واتصلت «بوابة الوسط» بمسؤولين في السفارة الليبية باليونان، أكدوا أنهم لم يتلقوا أي بلاغ من السلطات اليونانية، بهذا الشأن، وأنهم على علم بإقامة حوالي 400 ليبي على الأراضي اليونانية، إلا أنهم لم يتلقوا معلومات من أيّ جهة عن وفاة شخص في كريت.

وتنشر «بوابة الوسط» صورة للمتوفي، تحصلت عليها من الشاهد الليبي، الذي أعرب عن أمله أن يتعرّف عليه أحد أفراد عائلته، إن كان صحيحًا يحمل الجنسية الليبي.

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