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الجمارك: ضبط 52 ألف كيلو حشيش و100 مليون قرص ترامادول

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، عن ضبط اثنين وخمسين ألفًا ومائة كيلو غرام من مادة الحشيش، و100 مليون قرص ترامادول.

وبينما لم توضّح ما إذا كانت هذه الكميّة جرى ضبطها دفعة واحدة أم خلال فترة زمنيّة معيّنة، فإنّ مصلحة الجمارك أكدت، في بيان صادر عنها اليوم، أن رجال الجمارك تمكنوا -كذلك- من ضبط حاويتين متنوعتي الأصناف من أسلحة نارية وبنادق صيد.

وفي هذا السياق دانت مصلحة الجمارك «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها ليبيا، بتدفق كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مختلف المنافذ برًا وبحرًا وجوًا، مما يعد مؤشرًا خطيرًا سيكون له نتائج عكسية لا يحمد عقباها، تسعى إلى تدمير عقول الشباب وانهيار الاقتصاد الوطني ودعم الإرهاب.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هناك حربًا معلنة على ليبيا، ولا يمكن مواجهتها إلا بالدعم الكامل لمصلحة الجمارك.

الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس

وأمس الأربعاء أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنّ السلطات الوطنية فى ميناء الخمس ضبطت «ذخائر فى الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

ومطلع الأسبوع أوردت وكالة الأنباء اليونانية أن سلطات اليونان صادرت شحنة كبيرة من المواد المخدرة، بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، كانت على متن سفينة تحمل علم سورية ومتجهة إلى ليبيا.

كما أحبط مركز جمارك طبرق، في اليوم نفسه (السبت)، محاولة تهريب حاويتين من المخدرات عبر الميناء البحري بالمدينة.

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  • بالتركش ( Kars,ilama ) مرحب بالجيه
    زيارة معالى وزير الخارجية التركية
    تعنى الكثير….الكثير….!!
    حيث أن سياسة ( الباب العالى )
    تطلب مراجعة خطة الطريق الممنهجة وفق سياسة حزب العدالة
    والبناء وضرورة متابعة فروع الحزب فى شتى بقاع العالم ولو اختلفت التسميات( الإخوان _النهظه الاسلام
    السياسى…إلخ وبما أن القطر الليبي
    يعانى اهتزازات مقلقه يستوجب إيجاد حلول جذرية تنقذ مايمكن إنقاذه وعليه تم إرسال ( معونات إنسانية وعلى دفعات تشحن برا وبحرا/ وجوا تؤمن الأمن والأمان للشعب الليبي الشقيق والذى له روابط تاريخية من عهد ( باشا آغا )
    والقره مالى بيه)حتى تسليم العهده للطليان وبما أن العروق والجدور لازالت ( حيه ) لذا وجب إحياء وإعادة التاريخ ( العثمانى )مع الشعب الليبي
    فالزيارات المتبادله دليلا وواقعا ملموس بالأمس القريب ( المشرى )
    باشا كان ظيفا مرحب به مع كرم الظيافه التركية المعروفة وقد اسديت للظيف النصائح والتوجيهات
    مع طلب الضيف رد الزيارة فى اقرب
    الآجال لأن الوضع لايستحمل التأخير فالوقت جد ( ضيق ) وها هو معالى
    الوزير وعلى عجل تزامن مع وصول
    المعونة الإنسانية ( الدفعة الثانية ) ولكن للأسف فقد تم فحصها وإحالتها للرقابة الصحية مع أنها
    ذات صلاحية مستدامة وقد تخطت
    كل المعيقات فكيف لا والشعب الليبي ينتظرها بفارغ الصبر للنقص الحاد فى نوعية الصنف الذى يعجل براحته الأبدية……!! ، إذن الأمر يتطلب
    المعالجة حيث أن الدفعات السابقة
    إحداها تم فرصنتها من قبل قراصنة اليونان وبذلك حرموا الشعب الليبي
    من معونة إنسانية تعجل براحتهم الأبدية كذلك شحنة افسدها ( تبن )
    ( علف حيوانات ) إمتزج بمياه البحر يعنى غير صالح( للادميين ) أما المعونة التى بعدها شابها مخلفات
    بلاط ( زليج ) ناهيك عن المقويات
    التى تزيد من شجاعة المواطن حتى
    يصل به الحال أن ينادى أمه ( بابا )
    بابا جاء…..!!
    أما الأمر المهم هو القلق المتنامى
    لحزب البناء والتشييد( الإخواني ) من
    المصير المحتوم فى الإنتخابات القادمة فى حالة يصير منها إذا
    ما صار فيها ( توكليس) ولذا دفعات
    المعونة الإنسانية تتطلب إدخالها بأى شكل ولو بالحقائب الدبلوماسية
    كذلك الزيارة بمثابة احتجاج على حكومة ( الوفاق) وقائدها الهمام السراج بيه لعدم خروجه إعلاميا فى
    القنوات المرئية والمسموعة لتكذيب وإنكار بأن تركيا ضالعة فى
    توريد المعونة الإنسانية بحيث يصف
    المعلومه بأنها طماطم وزيت ومقويات تساعد الشباب على شد الهمة…..ويادار ما دخلك شر

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