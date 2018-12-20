الجمارك: ضبط 52 ألف كيلو حشيش و100 مليون قرص ترامادول

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، عن ضبط اثنين وخمسين ألفًا ومائة كيلو غرام من مادة الحشيش، و100 مليون قرص ترامادول.

وبينما لم توضّح ما إذا كانت هذه الكميّة جرى ضبطها دفعة واحدة أم خلال فترة زمنيّة معيّنة، فإنّ مصلحة الجمارك أكدت، في بيان صادر عنها اليوم، أن رجال الجمارك تمكنوا -كذلك- من ضبط حاويتين متنوعتي الأصناف من أسلحة نارية وبنادق صيد.

وفي هذا السياق دانت مصلحة الجمارك «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها ليبيا، بتدفق كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مختلف المنافذ برًا وبحرًا وجوًا، مما يعد مؤشرًا خطيرًا سيكون له نتائج عكسية لا يحمد عقباها، تسعى إلى تدمير عقول الشباب وانهيار الاقتصاد الوطني ودعم الإرهاب.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هناك حربًا معلنة على ليبيا، ولا يمكن مواجهتها إلا بالدعم الكامل لمصلحة الجمارك.

الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس

وأمس الأربعاء أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنّ السلطات الوطنية فى ميناء الخمس ضبطت «ذخائر فى الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

ومطلع الأسبوع أوردت وكالة الأنباء اليونانية أن سلطات اليونان صادرت شحنة كبيرة من المواد المخدرة، بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، كانت على متن سفينة تحمل علم سورية ومتجهة إلى ليبيا.

كما أحبط مركز جمارك طبرق، في اليوم نفسه (السبت)، محاولة تهريب حاويتين من المخدرات عبر الميناء البحري بالمدينة.

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