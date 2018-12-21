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أردوغان متورط في ليبيا.. هذه كل الحكاية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 تقرير 218

على وقع الشحنة التركية التي ضبطها رجال الجمارك في ميناء الخمس، والجدل العام في ليبيا حول هذه الشحنة بعد أن كشفت التحقيقات أنها مليئة بأعداد مأهولة من أسلحة البسيطة والمتوسطة، كانت مُهرّبة إلى ليبيا، تحاول تركيا أن لملمة هذه القضية وملفاتها في ليبيا، عبر إرسال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، للعاصمة طرابلس وترتيب لقاء مع حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، يوم غدٍ السبت، بحسب بعض الأخبار المتضاربة التي تتحدث عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية تركيا إلى طرابلس.

ويأتي التحرّك التركي السريع هذه المرة، بعد أن طالبت قيادة الجيش الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا ،وفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف جدّي معها، بعد ارتكابها الجريمة الإرهابية وخرقها قرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 وقرار 1373 لسنة 2001 الخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.

وأزداد الحراك العام في ليبيا خلال أسبوع، وطرح أسئلة تدور حول إمكانية السلطات الحكومية في ليبيا، الإيضاح بشكل كامل موقفها من الشحنة التركية الثانية، التي لم تصدر حكومة الوفاق أي بيان حولها.

وللمفارقة دورا بارزًا في دعم تركيا للجماعات المتطرفة والإسلام السياسي بشكل خاص، كان أولها بداية العام 2018 في 10 من يناير، حين كشف حرس السواحل اليوناني عن ضبطه سفينة ترفع علم تنزانيا متجهة إلى ليبيا، مليئة بالمواد التي تُستخدم لصنع متفجرات،

تم تحميل موادها فى مينائي مرسين والإسنكدرونة التركيين. وبعدها كُشف أن تركيا كانت تحاول إرسال المواد للجماعات المتطرفة الموالية لها.

أما عن الجُزء الأهمّ في هذه المفارقة، أن تركيا تُحاول بشكل مستمر، أن تجعل من ليبيا جُزءًا من مشروعها “الأردوغاني” الذي ينتهج الواء والطاعة العمياء للإخوان المسلمين، وكانت محاولتها التي ستُحرج أنصارها في ليبيا، هي الشحنة الثانية التي أرسلتها في نهاية العام 2018 وكأنها تقول لكل الليبيين أنها حاولت أن تجعل من عامهم الحالي، عام الموت والدمّار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كلامك مردود عليك ياقناة الفتنة المعروفة لماذا لا تتكلم عن شحنات الاسلحة الثقيلة وغيرها التي تصل شبه يومي الى ليبيا من دويلة الامارات والانتهاك المصري المستمر لليبيا

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  • mmzzzzz
    نبي انقولك يا اردغان انت والجميع وانقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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