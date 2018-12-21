“بن عثمان” يثير الجدل: 3 شخصيات قد يتم إغتيالها في طرابلس

أثار رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث الدكتور نعمان بن عثمان الجدل في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وقال بن عثمان في تغريدته أن “ثلاثة شخصيات قد يتم إغتيالها في العاصمة طرابلس”.

وأضاف في تغريدته بذكر أسماء الشخصيات وهم ” رئيس المحكمة العليا المستشار “محمد الحافي”, محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” واللواء أبراهيم الشقف من المباحث العامة”.

وأشار بن عثمان إلى أنه سيتم إلصاق التهمة بالإرهابيين, منوهاً “هذا غير صحيح .. الأمريكان عندهم التفاصيل”.

واثارت تغريدة بن عثمان الكثير من الجدل وسط موقع تويتر وخلفت العديد من الردود حول مصدر المعلومات فيما اعتبر البعض التغريدة مجرد اثارة لنشر اخبار كاذبة بغرض التشويش على الجهات الأمنية.

وحملت تغريدته الكثير من الغموض دون سرد المزيد من التفاصيل وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات الاغتيالات في العاصمة طرابلس والتي تتم وسط ظروف غامضة وأسباب متعددة كان أخرها وفاة “العميد صلاح السموعي” مدير أمن طرابلس السابق متأثراً بإصابته، والذي قيّل لاحقاً أن سبب وفاته جنائي.