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سياسي تركي : أردوغان يستغل أوضاع ليبيا ويدعم ميليشيات الإخوان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال السياسي والمحلل التركي ” جودت كامل ” إن تركيا تريد التواجد في منطقة الشرق الأوسط بالقوة وهذه ليست المرة الأولى وذلك فى معرض تعليقه على ضبط سلطات ميناء الخمس فى ليبيا لشحنة أسلحة تركية ضخمة .

وفى حديث لصحيفة ” الوطن ” المصرية ربط كامل بين هذه الواقعة وضبط السلطات اليونانة لما عرفت بـ”سفينة الموت” التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات، لتكون سفينة “الخمس” هي “سفينة الموت” الثانية.

جودت كامل – الإنترنت

وأكد المحلل السياسي التركي بأن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان يسعى دائما للتواجد في المنطقة العربية عسكرياً بأي شكل من الأشكال .

وأضاف : ” أردوغان يستغل الأوضاع في ليبيا ودعم ميلشيات الإخوان لتمكينهم في البلاد المضطربة منذ عام 2011 رغم وجود جيش وطني في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، المفوض بمحاربة الإرهاب”.

وأشار كامل فى ختام حديثه إلى أن السياسات التركية خاطئة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يتضح جلياً في سوريا التي تدخلت فيها ودعمت التنظيمات الإرهابية، ما أدى لقتل المدنيين الأبرياء.

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • السادة القراء والمتابعين والمعلقين وشهد شاهد من أهلها….!!
    انا لم أتى بشئ من عندى ككاتب
    ( ساخر ) ولكن مجريات الأحداث اليومية وأبعادها تفرز معطيات تؤكد ( التخمين )والاحساس بوجود
    (“أمر ما ) كالمثل الذى يقول :-
    الفأر بدأ يلعب بجبي….!!
    بمعنى تحركات ( الإخوان ) أصبحت مريبه ترافقها الهدايا الكبيرة والمشحونة تشق امواج البحار تباعا ومانح هذه الهدايا جاء ليطمئن على وصولها لا أصحابها ويعاتب من قصر
    فى وصفها على انها ( طماطم ) ( وزيت تركى ) ولم يكذب مصدرها ولو يغطيها حتى ( بغربال )….!!
    عالعموم المندوب السامى التركى
    سايصل اليوم السبت وله لقاء حافل مع( …….)…!!؟

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