سياسي تركي : أردوغان يستغل أوضاع ليبيا ويدعم ميليشيات الإخوان

ليبيا – قال السياسي والمحلل التركي ” جودت كامل ” إن تركيا تريد التواجد في منطقة الشرق الأوسط بالقوة وهذه ليست المرة الأولى وذلك فى معرض تعليقه على ضبط سلطات ميناء الخمس فى ليبيا لشحنة أسلحة تركية ضخمة .

وفى حديث لصحيفة ” الوطن ” المصرية ربط كامل بين هذه الواقعة وضبط السلطات اليونانة لما عرفت بـ”سفينة الموت” التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات، لتكون سفينة “الخمس” هي “سفينة الموت” الثانية.

وأكد المحلل السياسي التركي بأن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان يسعى دائما للتواجد في المنطقة العربية عسكرياً بأي شكل من الأشكال .

وأضاف : ” أردوغان يستغل الأوضاع في ليبيا ودعم ميلشيات الإخوان لتمكينهم في البلاد المضطربة منذ عام 2011 رغم وجود جيش وطني في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، المفوض بمحاربة الإرهاب”.

وأشار كامل فى ختام حديثه إلى أن السياسات التركية خاطئة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يتضح جلياً في سوريا التي تدخلت فيها ودعمت التنظيمات الإرهابية، ما أدى لقتل المدنيين الأبرياء.

المرصد – متابعات

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