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السراج والمشري يؤكدان احترام المسار الديمقراطي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والنائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، جملة من القضايا التي تهم الشأن الداخلي.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن المجتمعين ناقشوا الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأكدوا أهمية احترام المسار الديمقراطي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المكتب أن الاجتماع تناول الأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج إلى حقل الشرارة، وخطوات حكومة الوفاق لإيجاد حلول للمختنقات بالمرافق العامة، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قال المدرس للطالب اتي بجملة غير مفيدة ؟
    قال الطاب : السراج والمشري يؤكدان احترام المسار الديمقراطي .

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