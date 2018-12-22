باشاغا يزور تركيا ويطلع على تجربتها الأمنية

أجرى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، خلال اليومين الماضيين، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، زيارة عمل إلى تركيا، تخللها عقد عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك.

حيث عقد باشاغا لقاء في مستهل زيارته مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بحث فيه العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا بكافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

وذكرت “داخلية الوفاق” بحسابها في “فيسبوك”، أن وزير خارجية تركيا مولود أوغلو عقد اجتماعا مع باشاغا والوفد المرافق له، لمناقشة عدة مواضيع تهم البلدين أهمها عودة الشركات التركية للعمل داخل ليبيا ورفع التأشيرة التركية على المواطنين الليبيين.

كما قام باشاغا بزيارة إلى مصنع الطائرات العسكرية بالعاصمة التركية أنقرة، اطلع خلالها على أحدث الابتكارات في مجال الطيران الحربي وطيران الشرطة.

وأجرى باشاغا أيضا زيارة إلى أكاديمية تدريب القوات الخاصة التركية بمدينة أنقرة، ووقف على سير العمل في الأكاديمية، كما تفقد متحف القوات الخاصة واطلع على محتوياته العسكرية، وزار أيضا طيران الشرطة ووقف على سير العمل داخلها.

من جهتهم، زار أعضاء الوفد المكلف من وزير الداخلية مصنع ملابس الشرطة والأجهزة اللاسلكية واللوجستية في أنقرة، واطلعوا على سير العمل في المصنع.

كما قام أعضاء الوفد بزيارة إلى مصنع السيارات المصفحة المعدة لفض الشغب والاشتباكات، والتصدي للمجموعات الإرهابية والحافلات الخدمية بمدينة إسطنبول.

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