تجهيز مهبط الطيران العمودي في صبراتة لاعتماده من مصلحة الطيران المدني؟

أعلن المجلس البلدي صبراتة استكمال التجهيزات بمهبط الطيران العمودي في المدينة، وقرب اعتماده من مصلحة الطيران المدني. وأوضح بلدي صبراتة عبر صفحته الرسمية أن اللجنة المشرفة من قبل المجلس البلدي قامت بتوريد كافة أجهزة الاتصالات الخاصة بالمهبط واللازمة لتشغيله، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالحراسات. وأشار المجلس إلى أن اللجنة المكلفة من قبل بلدي صبراتة تعمل على استكمال صالة الانتظار وتركيب الإنارة الليلية بمحيط المهبط. هذا وتقدم المجلس البلدي صبراتة بشكر وتحية جهود الخيرين وكل من ساهم في بناء هذا المشروع، بحسب المجلس.

