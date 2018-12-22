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تسديد دفعة ثانية من ديون علاج الليبيين بالمصحات التونسية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي [Mosaïque FM]

أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الليبي يتم بموجبه تسديد قيمة 50 مليون دينار لفائدة المصحات التونسية.

وأوضح الجهيناوي في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على تسلم دفعة ثانية من ديون الليبيين المستحقة لفائدة المصحات التونسية.

يُذكر أن السفارة الليبية بتونس قدرت حجم الديون الليبية المستحقة لفائدة المصحات الخاصة التونسية بمبلغ يصل إلى 218 مليون دينار تونسي.

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تعليقات

  • هاذوم حكومة التوانسة يبو يستغلوا الأوضاع في ليببا وليش ما يتعاملوش معاهم المغرب والجزائر ؟!! ..لأن عارفينهم خبثاء
    لازم الحكومة الليبية تشد عليهم الأوراق والملفات ,, حتى الأسبوع الماضي قام دكتور تونسي بأجراء عملية لأمراءة ليبية لوجود إلتهاب في رجلها داخل مصحة خاصة دون موافقة أبناءها بعد دفع تكاليف المصحة وفي اليوم التالي وجدت على سرير المصحة ميتة ..!! وبعد ذهول أبناء الضحية قالوا لهم قضاء وقدر ,,, لكن بعد التحقيق وجدوا أن العيادة قاموا بتخدير المريضة بشكل متعمد وغير قانوني دون أخذ موافقة من أهلها .. حيث العملية كانت على قددمها فقط … فيجب على الليبيين الحذر من جرائم الأطباء في تونس وطلب التعويضات المالية على ضحاياهم كما ينص الشرع الأسلامي.

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