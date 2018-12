تسديد دفعة ثانية من ديون علاج الليبيين بالمصحات التونسية

أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الليبي يتم بموجبه تسديد قيمة 50 مليون دينار لفائدة المصحات التونسية.

وأوضح الجهيناوي في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على تسلم دفعة ثانية من ديون الليبيين المستحقة لفائدة المصحات التونسية.

يُذكر أن السفارة الليبية بتونس قدرت حجم الديون الليبية المستحقة لفائدة المصحات الخاصة التونسية بمبلغ يصل إلى 218 مليون دينار تونسي.

