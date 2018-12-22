الوفاق وتركيا تتفقان على فتح تحقيق مشترك بشأن شحنة الأسلحة

طرابلس-العنوان

قالت حكومة الوفاق إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق اليوم السبت مع وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، على فتح تحقيق عاجل ومشترك بشأن شحنة الأسلحة التي وصلت من تركيا وضُبطت في ميناء الخمس الأسبوع الماضي.

ونقلت الحكومة عن أوغلو، الذي أجرى اليوم زيارة إلى طرابلس، قوله، “إن أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال، التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها”.

وضبطت الشحنة، يوم الثلاثاء، في ميناء الخمس من قبل عناصر مصلحة الجمارك، التي أكدت في بيان أن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ، إضافة إلى رشاشات من نوع “بريتا” وبنادق صيد.



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