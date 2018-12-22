المشري: هناك أطراف تسعى لإفساد العلاقة بين ليبيا وتركيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن هناك أطرافا تسعى لإفساد العلاقة بين ليبيا وتركيا ووضع العراقيل في طريق تقدمها؛ مرحبا بأي دور إيجابي لتركيا لتقريب وجهات النظر بين الليبيين.

وأضاف المشري خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أن هناك عدة ملفات ستساعد في تطوير العلاقات بين البلدين كعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة وتقليل حجم الفئة المستثناة من الحصول على التأشيرة مبدئيا، والسعي لرفعها بشكل كامل لاحقا.

من جانبه أكد أوغلو بدء التحضير لعودة بعض الشركات التركية؛ مطالبا في الوقت ذاته الجهات الليبية بتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل هذه العملية.

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