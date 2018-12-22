بلغاريا تستولي على الناقلة الليبية “بدر” رغم صدور حكم بإخلائها

قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية، ومصلحة الموانئ في بيان مشترك، السبت، إن الشرطة البلغارية اقتحمت الناقلة “بدر” بقوة السلاح، مجبرة طاقمها على إخلائها، وقطع الاتصال عنهم.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه رغم صدور حكم قضائي من المحكمة العليا في بلغاريا، لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري، بإطلاق سراح الناقلة الليبية، المحتجزة بسبب دعوى قضائية، إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ الحكم.

وذكر البيان، أن إقدام السلطات البلغارية على تسلمي الناقلة الليبية إلى طاقم بديل، هو مخالف للأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها.

وأكدت الشركة أنها ستتواصل مع كافة الجهات الدولية والمحلية للتحرك ووقف هذا الاعتداء “الصارخ” على ممتلكات الدولة الليبية.

وشددت الشركة في بيانها، على أنها لن تدخر جهدا في الحفاظ على الممتلكات الليبية، وأنها لن تتهاون في ملاحقة المعتدين.

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