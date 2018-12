المتوسط:

أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بيانا كشفت فيه عما وصفته بالتعدي الصارخ على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، تمثل بقيام شرطة المنافذ البحرية البلغارية بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم.

وأفادت شركة النقل البحري في البيان، بأنَّ ما حدث يعتبر سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، موضحة انه عند الساعة 14:04 من مساء يوم الجمعة الماضي وبقوة السلاح قامت شرطة المنافذ البحرية البلغارية بإجبار «ربان وطاقم الناقلة بــدر» بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم.

وأشار البيان، إلى أنه على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وإصدار حكمها بإخلاء سراح الناقلة بـدر المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة وقامت بما هو مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية حيث قامت بتسليم الناقلة بـدر إلى طاقم بديل.

The post «العامة للنقل البحري» تُصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن حجز الناقلة بدر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية